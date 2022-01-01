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ربط كهربائي بين إيران وقطر قريبا

الخميس 24 مارس 2022 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ربط كهربائي بين إيران وقطر قريبا



وكالات - سما-

من المقرر أن تبدأ قريبا عمليات ربط خطوط الكهرباء بين قطر وإيران وذلك تنفيذا لاتفاق موقع بينهما، حسبما ذكرت وسائل إعلام من البلدين.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن إيران وقطر كانتا وقعتا اتفاقا في هذا المجال أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة مؤخرا.

وترتبط خطوط الكهرباء في إيران مع خطوط كهرباء 7 دول أخرى في الجوار هي: أفغانستان، وباكستان، والعراق، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وتركمنستان.

وقالت الوكالة إن إيران تصدر الكهرباء إلى دول أخرى طيلة 10 شهور من السنة، وهناك دول جارة مثل العراق تعتمد على استيراد الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران بشكل كبير لسد حاجتها.

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