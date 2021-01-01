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القناة السابعة: آلاف العمال حصلوا على تصاريح مزورة عقب اختراق موقع "الإدارة المدنية"

الخميس 24 مارس 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة السابعة: آلاف العمال حصلوا على تصاريح مزورة عقب اختراق موقع "الإدارة المدنية"



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، تمكن قراصنة من اختراق الموقع الإلكتروني لـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والخاص بمنح التصاريح للعمال الفلسطينيين، حيث تم تزوير آلاف منها.

وبحسب ما نشرت القناة السابعة العبرية، إن نقابة المقاولين الإسرائيليين أبلغت عن اشتباه باختراق نظام منح الفلسطينيين تصاريح عمل من قبل جيش الاحتلال، والذي يستخدم للموافقة على دخولهم للعمل داخل الخط الأخضر.

وقال مدير عام اتحاد المقاولين الإسرائيليين أمنون مرخاف، إن "القرصنة والاختراق يضر بالأمن الإسرائيلي"، حيث بعث برسالة إلى وزير الجيش بيني غانتس ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غسان عليان، محذرا من أن هذا الاختراق هو الثالث خلال أشهر معدودة ويمس بأمن إسرائيل.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن هناك شبهات بحصول آلاف العمال الفلسطينيين على تصاريح عمل مزورة، عقب قرصنة واختراق نظام تدقيق الملفات ومنح تصاريح العمل لهم في الموقع الإلكتروني للإدارة المدنية.

واوضحت الصحيفة أنه إلى جانب الشكل غير القانوني لهذه الخطوة باختراق الموقع وتزوير تصاريح العمل، فإنها تشكل خطرا أمنيا في حال قرر أي من هؤلاء العمال الذي دخلوا بتصريح مزور تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.

يذكر أنه تم بدء العمل بنظام منح تصاريح العمل الذي تديره الإدارة المدنية في أيلول/سبتمبر 2021.

وبحسب ما نشرت "يسرائيل هيوم" فقد تعزز الاشتباه بالتصاريح المزورة بعد أن توقفت مجموعة من المقاولين عن العمل وتبين أنه تم إصدار تصاريح عمال فلسطينيين لصالحهم، ما أدى للكشف عن عملية التزوير، وفقا للصحيفة.

بدورها رجحت الإدارة المدنية الإسرائيلية أنه لم تحدث عملية قرصنة الكترونية، ولكن تم إجراء خروقات محددة لعناوين البريد الالكتروني للمقاولين، وعقب ذلك تم إعلان حظر الوصول إلى الموقع لغرض تحديث وتحسين الأمن، ويجري التعامل مع القضية أمنيا وإلكترونيا.

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