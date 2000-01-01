تغيير طارئ على نظام بطولة القدس والكرامة والنهائي فلسطيني أردني

رام الله / سما /

قررت اللجنة المنظمة لبطولة القدس والكرامة المنبثقة من الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم، إحداث تعديلات على نظام البطولة وتغيير مواجهات نصف النهائي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مباراة الدور نصف النهائي الأولى ستجمع ناديي شباب رفح وجبل المكبر الفلسطينيين، فيما تجمع المباراة الثانية ناديي الفيصلي والوحدات الأردنيين .

ويأتي هذا القرار لتعزيز رمزية البطولة وهويتها التي تجذرت من خلال اسمها (القدس والكرامة) وما يحمله هذا الاسم من دلالات عميقة لدى الشعبين الأردني والفلسطيني وذلك لضمان أن تجمع المباراة النهائية بين ناديين أردني وفلسطيني.

وبذلك ستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم السبت الموافق 26 آذار الجاري وفق التالي:

1- مباراة جبل المكبر وشباب رفح على استاد فيصل الحسيني الساعه الرابعة مساء بتوقيت القدس.

2- مباراة الفيصلي والوحدات على استاد فيصل الحسيني الساعة السابعة والنصف بتوقيت القدس.

وتقام مباراة المركز الثالث مكرر يوم الإثنين الموافق 28 آذار الجاري في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القدس على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

فيما تقام المباراة النهائية على استاد فيصل الحسيني يوم الثلاثاء الموافق 29 آذار/ مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القدس.