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ملتقى الحكام يكرم نجوم الستينيات ووسائل الإعلام

الخميس 24 مارس 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملتقى الحكام يكرم نجوم الستينيات ووسائل الإعلام



غزة / سما /

كرّم ملتقى حكام كرة القدم في فلسطين, أبرز نجومه في ستينيات القرن الماضي من المحافظات الجنوبية والشمالية وجمهورية مصر العربية، خلال الحفل الذي جرى في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية في غزة. 

وحضر الحفل الضخم كل من عبد الرؤوف السدودي رئيس الملتقى والخبير العربي والآسيوي في التحكيم وأعضاء إدارة الملتقى ، أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية ، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, د. سعيد الغرة عميد شؤون الطلبة بالإسلامية، على ابو حسنين رئيس جمعية رود الحركة الرياضية ، وليد أيوب رئيس المجلس الأولمبي الفلسطيني ، محمد حلس ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أحمد سالم رئيس جمعية قدامي الرياضيين في العريش وشمال سيناء والعشرات من المكرمين، بجانب وسائل الإعلام الرياضية المختلفة. 

وتخلل الحفل البهيج عدة كلمات، أجمع فيها المتحدثون على أهمية الحكام في الرياضة، وضرورة احترامهم وتقديرهم، بعيداً عن التعصب الأعمى في المدرجات. 

كما شهد عرضاً مسرحياً عن "التحكيم وشغب الملاعب"، الذي حذّر من إمكانية وقوع حالات وفاة، حال مواصلة الخروج عن الروح والأخلاق الرياضية. 

وفي الختام، احتفى الملتقى بأبرز الحكام القدامى في فلسطين، بجانب تكريم وسائل الإعلام المحلية.

يشار إلى أن اللجنة المشرفة على الحفل المتميز تكونت من أحمد أبو دياب، وخالد النعيزي، ومؤمن العزازي، وإيهاب الأغا.

 

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#ملتقى الحكام #الحكام #غزة #كرة القدم

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