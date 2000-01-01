فيديو.. "الزعيم" يٌكمل أضلاع المربع الذهبي لـ"القدس والكرامة"

رام الله / سما /

صعد شباب رفح الفلسطيني لنصف نهائي بطولة "القدس والكرامة", رغم خسارته أمام الوحدات الأردني (0-1), ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



وقدّم "الزعيم" عرضا جيدا في اللقاء, لكنه لم يتمكن من الوصول لشباك خصمه, الذي سجل هدف المباراة الوحيد عبر لاعبه مهند أبو طه (29).



وبهذه النتيجة تأهل "الزعيم" للمربع الذهبي, بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة, بفارق الأهداف أمام شباب الخليل, أما الوحدات فرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.



ومن المقرر أن يلعب شباب رفح مع جبل المكبر السبت القادم على ملعب الشهيد "فيصل الحسيني" بالرام الشمال القدس المحتلة, وفي نفس اليوم يلتقي الوحدات مع الفيصلي على ذات الملعب.