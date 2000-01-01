مبابي يمهد لهروب نجم جديد عن حديقة الأمراء

وكالات / سما /

يلعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، دورًا في تحديد مستقبل المغربي أشرف حكيمي مع الفريق الباريسي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن اللاعب الفرنسي لن يجدد، وسيوقع مجانًا لريال مدريد.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الرحيل المحتمل لمبابي عن سان جيرمان، يؤثر على قرار حكيمي بالاستمرار في حديقة الأمراء خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي الصديق المقرب لحكيمي، والأخير يعيش حالة من القلق تحسبًا لرحيل كيليان إلى ريال مدريد.

وكان حكيمي قد انتقل من إنتر ميلان إلى سان جيرمان في الصيف الماضي نظير 60 مليون يورو، ولديه عقد في حديقة الأمراء حتى 2026.