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الحكومة البريطانية تعدل عقوبة تشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد

الخميس 24 مارس 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة البريطانية تعدل عقوبة تشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد



وكالات / سما /

عدلت الحكومة البريطانية العقوبة المفروضة على نادي تشيلسي الإنجليزي قبل مواجهته ضد ريال مدريد الإسباني بملعب ستامفورد بريدج في الثاني عشر من أبريل المقبل، في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

جاء ذلك بعدما نشرت الحكومة البريطانية تعديلاً على العقوبة المفروضة على تشيلسي، بتجميد أصول مالكه الروسي، رومان أبراموفيتش، حيث قررت السماح للنادي ببيع التذاكر لمبارياته.

وبناءً على هذا التعديل، فإن تشيلسي سيسمح له ببيع تذاكر لمبارياته في ستامفورد بريدج، لكن لجمهور الفريق الزائر فقط، ما يعني وجود حضور جماهيري في مدرجات ستامفورد بريدج ضد الريال، وفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، مساء الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيتمكن أيضاً من بيع تذاكر لجماهيره خلال مباريات الدوري الإنجليزي، والتي ستلعب بعيداً عن ميدانه، كما أن أزرق لندن سيكون لديه القدرة على بيع التذاكر لجمهور الفرق المنافسة التي ستزور ستامفورد بريدج.

وكانت العقوبة المفروضة من الحكومة البريطانية على تشيلسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد منعت النادي من بيع التذاكر طوال فترة العقوبة الاقتصادية، ومع تعديل العقوبة سيسمح بحضور الجمهور، لكن العائد المادي من بيع التذاكر سيذهب لرابطة البريميرليج وليس للنادي.

#الحكومة البريطانية #ريال مدريد #تشيلسي #ستامفورد بريدج

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