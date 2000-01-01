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نيوكاسل يونايتد يدخل في سباق التعاقد مع بول بوجبا

الخميس 24 مارس 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيوكاسل يونايتد يدخل في سباق التعاقد مع بول بوجبا



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قد دخل بقوة سباق التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وسينتهي عقد الدولي الفرنسي بول بوجبا مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد الصيف المقبل، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر الآن على أن ينضم إليه عقب انتهاء الموسم.

وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال للعب في ريال مدريد الإسباني، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، أو لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن حديث بول بوجبا الأخير وتفكيره في الرحيل فتح الباب أمام الأندية الكبيرة للظفر بخدماته، خاصةً باريس سان جيرمان الذي أكد على رغبته في اللعب بقميصه يوماً ما.

وأكملت الصحيفة أن بول بوجبا قد يستمر في الدوري الإنجليزي وهذا بعد اهتمام نيوكاسل يونايتد بالتعاقد معه في الصيف المقبل ليقود الفريق في مشروعه الجديد.

الجدير بالذكر أن بول بوجبا ابن 29 عاماً قد شارك مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 23 مباراة وسجل هدفاً وصنع تسعة آخرين.

#بول بوجبا #نيوكاسل يونايتد #مانشستر يونايتد

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