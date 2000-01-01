بيل: أنا جاهز للعب ولا أفكر في مستقبلي

وكالات / سما /

أكد الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، أنه لا يفكر في مستقبله مع النادي الملكي، ولا في الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل بمشواره الكروي، في ظل ارتباطه القوي بالرحيل عن الميرينجي بمجرد نهاية الموسم الجاري بنهاية عقده مع الإدارة، التي لا تنوي ربطه بعقد جديد.

وقال بيل في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، نشرتها يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية “لم أفكر أبداً في مستقبلي، وأعرف أن التفكير في المستقبل سيخلق الشكوك، لذلك لا أفكر في الأمر، ومهما سيحدث في المستقبل، سأتخذ قراري حينها”.

وعن غيابه عن مباريات ريال مدريد وجاهزيته للعب مع ويلز في فترة التوقف قال” من الطبيعي أن أعاني من بعض الانزعاجات، ولكن بشكل عام أنا في حالة جيدة، وجاهز للعب بغض النظر عما يحمله الغد لي”.

واستطرد الويلزي موضحاً” كنت أتدرب في آخر شهرين ونصف، والآن أنا في حالة أفضل من فترة التوقف السابقة، لأني كنت متوقف عن اللعب لفترة اقتربت من ثلاثة أشهر”.

ووصل بيل إلى نهاية مشواره مع ريال مدريد إكلينيكياً حيث بات خارج خطط الإدارة الرياضية والفنية في النادي ولم يعد وجوده مقبولاً لدى جمهور الميرينجي من الأساس.