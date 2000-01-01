كاسياس يكشف رأيه في عمل تشافي مع برشلونة

وكالات / سما /

كشف أسطورة ريال مدريد، إيكر كاسياس، رأيه في العمل الذي يقدمه مواطنه تشافي هيرنانديز في كرسي تدريب الغريم التقليدي، برشلونة، في الآونة الأخيرة، ورفض فكرة مقارنته بمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا.

وعاد برشلونة للواجهة من جديد بعدما حسن تشافي من نتائج الفريق ومردوده في المباريات، وكان آخر فصول تألق بارسا تشافي سحق ريال مدريد في عقر داره، بالفوز عليه برباعية دون رد في الكلاسيكو، يوم الأحد الماضي.

حارس ريال مدريد السابق قال في تصريحات صحفية “تشافي وجوارديولا؟ كل شخص لديه طريقه الخاص، وكل شيء سيظهر بوضوح بمرور الأيام، تشافي وصل إلى برشلونة بعد التدريب في قطر، مازال أمامه خبرات كثيرة ليعيشها، منها الجيد ومنها السيء بالطبع”.

وعن خسارة الكلاسيكو قال” في كرة القدم تعيش يوماً بيوم، ولكن عندما تخسر مباراة وخاصةً أمام برشلونة في الكلاسيكو، تبدأ في انتقاد نفسك، ولكن على الفريق التعافي سريعاً لأن هناك مباريات أخرى، وريال مدريد عليه التفكير في المستقبل، الفريق مازال ينافس على بطولتين”.

وبخصوص فينيسيوس جونيور قال” لقد تطور بشكل كبير منذ وصوله إلى ريال مدريد، وبدأ يطلب الجمهور الكثير منه، ونريد من أي لاعب يرتدي قميص الريال أن يقدم أفضل ما لديه الفريق”.