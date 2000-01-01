  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زيارة مرتقبة لوزير السياحة الإسرائيلي إلى المغرب

الخميس 24 مارس 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة مرتقبة لوزير السياحة الإسرائيلي إلى المغرب



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، عن زيارة مرتقبة إلى المغرب، لبحث تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.وأشار رازفوزوف، إلى "الفرص التجارية العديدة التي يزخر بها قطاع السياحة في إسرائيل"، معربا عن استعداد وزارته "لدعم ومواكبة طلبات المستثمرين المغاربة".

وأكد خلال مداخلة عن بعد في قمة الاستثمار السياحي، أنه "يعمل على عقد لقاء ثنائي مع نظيرته المغربية لبحث سبل التعاون الثنائي انطلاقا من العمل على تشجيع الاستثمار بين مناطق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط في ظل توقعات بوصول أعداد قياسية غير مسبوقة من السياح الإسرائيليين إلى المملكة طيلة السنة الجارية".

وأشار إلى أن "هناك فرصا اقتصادية عديدة يوفرها قطاع السياحة في إسرائيل"، معتبرا أن "مختلف الإجراءات التي تمت في إطار التعاون بين المغرب وإسرائيل جعلت من الاتفاق الثنائي بينهما واقعا ملموسا".

الأكثر قراءة اليوم

الرجل الثاني في الجزائر يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية ..

الكابينيت يناقش تبعات الحرب بأوكرانيا على عدوان اسرائيلي قادم ضد قطاع غزة

محلل روسي: بوتين ومحمد بن سلمان يعلنان انتهاء الدولار

رغم استشهاده..وزير اسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع !

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية

حمد بن جاسم: 2000 مليار دولار طلبها بندر من سلطان لاسقاط النظام في سورية

نيويورك تايمز: هل تكون تايوان الحرب التالية ؟

الأخبار الرئيسية

“لقد كان إسلاميًا متطرفًا ورعًا”.. هارتس تكشف تفاصيل جديدة عن "ابو القيعان" ومحاولات اعادة "تأهيله"

قناة عبرية تزعم : "الشيخ" التقى وزير أمن الاحتلال وعبّر عن صدمته من عملية النقب

مفوض الاتحاد الأوروبي بصل رام الله اليوم لبحث ملف المخصصات الفلسطينية

بئر

بينيت يتوعد كل من ساعد منفذ عملية بئر السبع وتقديرات اسرائيلية: المزيد من العمليات في الأيام القادمة

الرجب

الرجل الثاني في الجزائر يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية ..

الاتصالات الفلسطينية