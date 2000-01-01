زيارة مرتقبة لوزير السياحة الإسرائيلي إلى المغرب

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، عن زيارة مرتقبة إلى المغرب، لبحث تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.وأشار رازفوزوف، إلى "الفرص التجارية العديدة التي يزخر بها قطاع السياحة في إسرائيل"، معربا عن استعداد وزارته "لدعم ومواكبة طلبات المستثمرين المغاربة".

وأكد خلال مداخلة عن بعد في قمة الاستثمار السياحي، أنه "يعمل على عقد لقاء ثنائي مع نظيرته المغربية لبحث سبل التعاون الثنائي انطلاقا من العمل على تشجيع الاستثمار بين مناطق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط في ظل توقعات بوصول أعداد قياسية غير مسبوقة من السياح الإسرائيليين إلى المملكة طيلة السنة الجارية".

وأشار إلى أن "هناك فرصا اقتصادية عديدة يوفرها قطاع السياحة في إسرائيل"، معتبرا أن "مختلف الإجراءات التي تمت في إطار التعاون بين المغرب وإسرائيل جعلت من الاتفاق الثنائي بينهما واقعا ملموسا".