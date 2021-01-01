ارتفاع العجز التجاري 1% في كانون الثاني

رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع العجز التجاري لفلسطين في كانون الثاني الماضي، جراء انخفاض الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في أحدث تقاريره حول التجارة الخارجية، أن العجز التجاري ارتفع إلى 485.5 مليون دولار، بزيادة 1% على أساس شهري مقارنة مع كانون الأول السابق له، و24% على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2021.

وأظهرت البيانات الجديدة انخفاض الصادرات الفلسطينية خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 16% على أساس شهري، و30% على أساس سنوي، لتصل إلى 132.8 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر بنسبة 18% على أساس شهري، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الثاني من عام 2022، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.

كما انخفضت الواردات خلال الشهر بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2021، وبلغت قيمتها 618.3 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون ثاني من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 51% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون ثاني من عام 2022. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.

وتستند هذه البيانات إلى الأرقام المتوفرة لدى الجهات الرسمية.