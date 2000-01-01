ترامب : هذا ما كنت سأفعله لروسيا لو كنت رئيسا لأمريكا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه كان سيهدد روسيا بغواصات نووية على خلفية غزوها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية لم تكن لتبدأ لو ظل في البيت الأبيض.



جاء ذلك خلال مقابلة طويلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، تحدث فيها ترامب عن أزمة أوكرانيا والمساعدات الأمريكية لكييف، إضافة إلى ملف الانتخابات الرئاسية.



وقال الرئيس السابق: "لو كنت رئيسا لهددت روسيا بغواصات نووية.. كنت سأخبر فلاديمير بوتين أننا سنصول ونجول في السواحل الروسية".



وتابع ترامب: "هناك أشياء يمكننا فعلها بدون مقاتلات.. حسنا ما سأفعله هو.. نحن لدينا قدرة عسكرية هائلة، كما أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة نووية في العالم، لدينا أعظم الغواصات، أقوى الغواصات على الإطلاق".



والثلاثاء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا إذا كان وجودها مهددا، استنادا لمفهوم الأمن القومي لبلاده، على حد تعبيره.



جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قال فيها إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا، مؤكدا أنه "منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين".



وأضاف أن "احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة"، موضحا أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في ماريوبول هو "تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة" الأوكرانية.