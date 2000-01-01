  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب : هذا ما كنت سأفعله لروسيا لو كنت رئيسا لأمريكا

الخميس 24 مارس 2022 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : هذا ما كنت سأفعله لروسيا لو كنت رئيسا لأمريكا



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه كان سيهدد روسيا بغواصات نووية على خلفية غزوها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية لم تكن لتبدأ لو ظل في البيت الأبيض.


جاء ذلك خلال مقابلة طويلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، تحدث فيها ترامب عن أزمة أوكرانيا والمساعدات الأمريكية لكييف، إضافة إلى ملف الانتخابات الرئاسية.


وقال الرئيس السابق: "لو كنت رئيسا لهددت روسيا بغواصات نووية.. كنت سأخبر فلاديمير بوتين أننا سنصول ونجول في السواحل الروسية".


وتابع ترامب: "هناك أشياء يمكننا فعلها بدون مقاتلات.. حسنا ما سأفعله هو.. نحن لدينا قدرة عسكرية هائلة، كما أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة نووية في العالم، لدينا أعظم الغواصات، أقوى الغواصات على الإطلاق".


والثلاثاء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا إذا كان وجودها مهددا، استنادا لمفهوم الأمن القومي لبلاده، على حد تعبيره.


جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قال فيها إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا، مؤكدا أنه "منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين".


وأضاف أن "احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة"، موضحا أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في ماريوبول هو "تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة" الأوكرانية.

#ترامب #بوتين #روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية

الأكثر قراءة اليوم

الرجل الثاني في الجزائر يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية ..

الكابينيت يناقش تبعات الحرب بأوكرانيا على عدوان اسرائيلي قادم ضد قطاع غزة

محلل روسي: بوتين ومحمد بن سلمان يعلنان انتهاء الدولار

رغم استشهاده..وزير اسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع !

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية

حمد بن جاسم: 2000 مليار دولار طلبها بندر من سلطان لاسقاط النظام في سورية

نيويورك تايمز: هل تكون تايوان الحرب التالية ؟

الأخبار الرئيسية

“لقد كان إسلاميًا متطرفًا ورعًا”.. هارتس تكشف تفاصيل جديدة عن "ابو القيعان" ومحاولات اعادة "تأهيله"

قناة عبرية تزعم : "الشيخ" التقى وزير أمن الاحتلال وعبّر عن صدمته من عملية النقب

مفوض الاتحاد الأوروبي بصل رام الله اليوم لبحث ملف المخصصات الفلسطينية

بئر

بينيت يتوعد كل من ساعد منفذ عملية بئر السبع وتقديرات اسرائيلية: المزيد من العمليات في الأيام القادمة

الرجب

الرجل الثاني في الجزائر يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية ..

الاتصالات الفلسطينية