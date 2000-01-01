اسرائيل : ارتفاع سعر ليتر البنزين الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

يتوقع أن يرتفع سعر البنزين 95 بنحو 40 أغورة، مطلع الشهر المقبل، ليصبح سعر الليتر الواحد 7.45 شيكل في الخدمة الذاتية. وتدعي الحكومة الإسرائيلية وشركات الوقود أن ارتفاع أسعار النفط سببه الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 16.7%، منذ مطلع العام الحالي، وهذا ارتفاع غير مألوف. ولفتت القناة 13 التلفزيونية إلى أن خزينة الدولة تجني أرباحا من هذا الارتفاع البالغ في الأسعار، إذا أن وزارة المالية تفرض ضريبة القيمة المضافة على سعر البنزين كله وبضمن ذلك ارتفاع سعره في الأشهر الأخيرة.

وتوقعت القناة أن تمارس ضغوط على وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، كي يتدخل في سعر البنزين، وأن تمتص الدولة ارتفاع أسعار النفط، من خلال خفض ضريبة المحروقات "البلو" ، التي تشكل جزءا من ارتفاع سعر البنزين.