الناتو يكشف عن عدد قتلى الجنود الروس في أوكرانيا .. “رقم صادم” يخفيه بوتين

وكالات

قدر الناتو، امس الأربعاء، قتلى الجنود الروس في أوكرانيا ما بين 7 إلى 15 ألف، قتلوا خلال 4 أسابيع من الحرب في أوكرانيا، حيث حرم القتال العنيف من قبل المقاومة الأوكرانية في البلاد موسكو من تحقيق نصر خاطف سعت إليه.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” فإنه على سبيل المقارنة، فقدت روسيا حوالي 15000 جندي في أفغانستان على مدى 10 سنوات.

وقال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، إن تقديرات الحلف تستند إلى معلومات من مسؤولين أوكرانيين، وما نشرته روسيا – عمدا أو بغير قصد – والمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من مصادر مفتوحة.

هذا وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد الأساسية التي وضعها حلف شمال الأطلسي.

وعندما أطلقت روسيا العنان لغزوها في 24 فبراير في أكبر هجوم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بدا من المرجح أن تسقط حكومة أوكرانيا بسرعة.

لكن موسكو حتى الآن ومنذ 4 أسابيع وهي غارقة في حملة عسكرية طاحنة.

ومع تباطؤ قواتها البرية أو إيقافها من قبل الوحدات الأوكرانية المسلحة بأسلحة قدمها الغرب ، تقوم قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصف أهداف من بعيد، متراجعة إلى التكتيكات التي استخدمتها في تحويل المدن إلى أنقاض في سوريا والشيشان.

وبينما غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن متوجهاً إلى أوروبا، الأربعاء، للاجتماع مع الحلفاء الرئيسيين بشأن عقوبات جديدة محتملة ضد موسكو والمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حذر من أن هناك “تهديد حقيقي” لروسيا من أنها قد تستخدم أسلحة كيماوية.”