قتيل واصابتان في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قتل الشاب صالح أنور عليقة (25 عاما) وأصيب آخران بجراح متوسطة الخطورة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأربعاء، في بلدة الفرديس، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 19 قتيلا.

وعُلم أن جريمة إطلاق نار وقعت في الفرديس في تمام الساعة 20:00 مساءً، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص؛ وأقرت الطواقم الطبية وفاة أحد المصابين على الفور متأثرا بجراحه الحرجة.

في حين، قالت الطواقم الطبية إنها نقلت مصابين في العشرينات من العمر بحالة متوسطة إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وأفادت المصادر الطبية بأن المصابين كانوا على الأرض على بعد أمتار قليلة من بعضهم البعض. وذكرت أن القتيل كان فاقدا للوعي فيما حاول الأهالي إنعاشه.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة. وقالت الشرطة إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي أعقاب الجريمة في القرديس، أعلن المجلس المحلي في البلدة، في بيان، عن "إضراب شامل غدًا (الخميس) يشمل جميع المؤسسات التعليمية والتّربوية".

وشدد البيان على أن "مجلس الفريديس المحلي يعلن شجبه واستنكاره لهذا العمل الجبان".



وفي وقت سابق، الأربعاء، أصيب شاب بجراح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق النار في مدينة الطيبة.

وشهد أمس، مقتل عبد الرحيم عبد اللطيف سلامة (50 عامًا) في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة.

19 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وفي أعقاب الجريمة في الفرديس، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري إلى 19 قتلا،