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السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان

الأربعاء 23 مارس 2022 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان



الرياض/سما/

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المحكمة العليا، أنّ تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، سيكون مساء يوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.


 
ودعت إلى إبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

يذكر أنّ الجمعية الفلكية الفلسطينية، قالت في وقت سابق: إنّه وفقًا للحسابات الفلكية التي قامت بها، فإنّ شهر رمضان لهذا العام سيبدأ يوم السبت الموافق 2 نيسان/ أبريل المقبل.

ونوّهت الجمعية الفلكية، إلى أنّ الاقتران المركزي لهلال شهر رمضان للعام الحالي سيحدث يوم الجمعة 1 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 09:24 صباحًا بالتوقيت المحلي لفلسطين، وهو يوم الرؤية.

#السعودية #شهر رمضان

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