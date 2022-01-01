حزب الله يشيد بعملية بئر السبع البطولية

بيروت/سما/

أشاد حزب الله في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، بـ"العملية البطولية الشجاعة التي نفّذها الشهيد محمد أبو القيعان في بئر السبع".

وأضاف حزب الله أنه يرى في العملية "تعبيراً حقيقياً عن روحية الجهاد والمقاومة المتأصّلة لدى الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال".

وبارك حزب الله لـ"الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة هذه العملية"، مؤكداً أنّ "المقاومة بأشكالها كافة، وعلى امتداد فلسطين من البحر إلى النهر، هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير الكامل".

وقُتِل 4 مستوطنين إسرائيليين في عمليتَيْ دهس وطعن في بئر السبع، أمس الثلاثاء.



من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "المنفذ هو محمد أبو القعيان، وهو مدرّس سابق من سكان بلدية حورا"، مشيرةً إلى أنّ "العملية بدأت بالدهس، ثم ترجّل المنفّذ من السيارة وبدأ الطعن".