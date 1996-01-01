وفاة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت

واشنطن/سما/

أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة مادلين اولبرايت، أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأميركية، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وقالت أسرة الراحلة، في بيان على تويتر إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وولدت مادلين كوربل أولبرايت فى 15 مايو 1937، واسمها مارى آنا كوربولوفا، وتنتمى إلى الحزب الديمقراطى.

كما كانت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون فى 5 ديسمبر 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية، وتسلمت المنصب فى 23 يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية الرابع والستين للولايات المتحدة، وظلت فى منصبها حتى 20 يناير 2001.

