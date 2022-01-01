  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

قوات الاحتلال تقتحم رهط بحجة البحث عن عُمّال من الضفة

الأربعاء 23 مارس 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم رهط بحجة البحث عن عُمّال من الضفة



رهط/سما/

اقتحمت قوات معززة من وحدة "حرس الحدود" الشرطية، مدينة رهط في منطقة النقب، مساء اليوم، الأربعاء، بحجة البحث عن عُمال من الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت الحي رقم 17 في المدينة، وسط أنباء عن اعتقال أحد المواطنين.
 
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش واسعة في المدينة وطوقت ورشة بناء، وأكدت المصادر أن عملية الاقتحام شهد اعتقال شخص واحد على الأقل واقتياده للتحقيق.


وأظهرت التوثيقات الواردة من رهط انتشار عناصر القوات الخاصة الإسرائيلية ووحدة "حرس الحدود" الشرطية، الملثمين والمدججين في السلاح، في أحياء وشوارع المدينة وهم يرفعون أسلحتهم الملقمة في وجه الأهالي، فيما حلّقت مروحيات إسرائيلية في أجواء المنطقة.

ويتعرض الوجود العربي في النقب إلى اعتداءات إسرائيلية متواصلة وتحريض متصاعد وسط ازدياد جرائم التمييز العنصري ضد المجتمع العربي البدوي في النقب وسط هجوم شرس من قبل السياسيين والمسؤولين الحكوميين ووسائل الأعلام الإسرائيلية على النقب.


وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة رفضها الاعتراف بقرى عربية في النقب وتحاول تهجير سكانها، الذي يسكنون في أراضيهم في صحراء النقب منذ مئات السنين، تصوت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي المقبل (الأحد)، على مخطط لإقامة عشر مستوطنات جديدة في النقب، حسب بيان مشترك صادر عن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، اليوم الأربعاء.


 
وشهد مطلع العام الجاري مواجهات بين متظاهرين من أهالي النقب وقوات الأمن الإسرائيلية التي قمعت المحتجين على أعمال تجريف أراض في المنطقة لصالح مشروع تشجير يشرف عليه "الصندوق القومي اليهودي" ("كيرن كييمت ليسرائيل" – "كاكال")، تمهيدا للاستيلاء عليها ومصادرتها.


ويعيش ما يقرب من نصف بدو النقب البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة في قرى غير معترف منذ أجيال، ويشكون من سياسة التهميش والتمييز؛ ويفتقرون إلى مرافق البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، كما تتعرض المنازل العربية في النقب إلى عمليات هدم ممنهجة بزعم البناء غير المرخص.

#رهط #الضفة

الأكثر قراءة اليوم

قمة شرم الشيخ : الاتفاق على تنفيذ هذه المشاريع لصالح غزة وضمان هدوئها

الصانع يكشف سبب التنديد العربي في الداخل المحتل بعملية السبع ..

الكشف عن هوية قتلى عملية "الطعن والدهس" في بئر السبع

روسيا تكشف موعد استخدام السلاح النووي

التحق بشقيقه .. وفاة شاب متأثرًا بجروحه إثر شجار عائلي بغزة

الكابينيت يناقش تبعات الحرب بأوكرانيا على عدوان اسرائيلي قادم ضد قطاع غزة

شاهد ..قوات أوكرانية تحاول مغادرة ماريوبول متنكرة بملابس النساء

الأخبار الرئيسية

ززز

فايننشال تايمز تستعرض الانعكاسات الخطيرة للحرب في أوكرانيا على أمن الغذاء عربيا وعالميا

بئر

هآرتس: بعد "عملية بئر السبع".. الشاباك متخبطاً: "داعشي" أو من فلسطينيي "الجيل الثاني"

تفاصيل اجتماع الشيخ مع وزير أمن الاحتلال بشأن اضراب الأسرى المرتقب

رغم استشهاده..وزير اسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع !

الصين

نيويورك تايمز: هل تكون تايوان الحرب التالية ؟

الاتصالات الفلسطينية