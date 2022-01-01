كان: مسؤولون امارتيون يمررون رسالة لـ"اسرائيل" عن بشار الأسد

القدس المحتلة/سما/

أفادت "هيئة البث الإسرائيلي" بأن مسؤولين إماراتيين مرروا رسالة لإسرائيل مفادها بأن "عودة الرئيس الرئيس السوري بشار الأسد للساحة العربية أفضل من بقائه تحت حماية روسيا وإيران".



وقال مسؤولون مطلعون على تفاصيل المحادثات لـ"كان" إن "الإماراتيين قالوا إنه يجب التوجه الى هذه العملية حاليا، لأنه من الناحية الاستراتيجية الحالية الحرب في سوريا انتهت، ويوجد احتمال لإعادة سوريا الى الحضن العربي، والتقديرات هي بأن هذه العملية لن تحدث بشكل فوري، لكن الهدف هو بناء علاقات ثقة"، مشيرين إلى أنه "يجب أن تكون لإسرائيل مصلحة في هذه الخطوة، لأن أي أمر يمكن أن يقلص من تأثير إيران على الحدود هو عملية إيجابية".

وأضاف التقرير أن هذا الموضوع "طرح في القمة الثلاثية الإسرائيلية الإماراتية المصرية أمس في شرم الشيخ، بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأشار تقرير هيئة البث إلى أن "بينيت والسيسي حاولا فهم الخلفية للخطوة الإماراتية من خلال زيارة الأسد"، وذكرت المصادر الإسرائيلية أن "الشيخ محمد بن زايد أبرز جانبا جديدا بالنسبة لسبب دعوة الأسد لزيارة بلاده".

كما نقلت "كان" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أمس، إنه "يوجد احتمال معين بأن قضية الحرس الثوري الإيراني ستسبب بعدم التوقيع على الاتفاق النووي، وإن إدارة بايدن لا زالت تدرس موضوع إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات المؤيدة للإرهاب".