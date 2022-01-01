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الكرملين: بوتين يناقش مع بينيت العملية الروسية في أوكرانيا

الأربعاء 23 مارس 2022 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين: بوتين يناقش مع بينيت العملية الروسية في أوكرانيا



موسكو/سما/


أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات المتواصلة بين موسكو وكييف.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن بينيت، خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء، أطلع بوتين على تقييماته لتطورات الوضع حول أوكرانيا، مع مراعاة الاتصالات التي أجراها مع زعماء عدد من الدول، و"طرح بعض الأفكار بخصوص العملية التفاوضية المستمرة بين الممثلين عن روسيا وأوكرانيا".

من جانبه، طرح بوتين "تقييماته للمفاوضات وسير العملية العسكرية الخاصة بحماية منطقة دونباس".

وذكر البيان أن بوتين قدم خلال المكالمة تعازيه إلى بينيت بخصوص "العملية الإرهابية التي أسفرت عن سقوط ضحايا بشرية في إسرائيل يوم أمس"، في إشارة إلى عملية الطعن الأخيرة في بئر السبع.

ويأتي ذلك بعد مكالمتين أخريين أجراها بوتين اليوم ويوم أمس مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المفاوضات بين موسكو وكييف.

#الكرملين #روسيا #أوكرانيا #بينيت

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