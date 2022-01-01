  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"ندى السماء".." إسرائيل" تتسلم منظومة متطورة للإنذار الجوي

الأربعاء 23 مارس 2022 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ندى السماء".." إسرائيل" تتسلم منظومة متطورة للإنذار الجوي



القدس المحتلة/سما/

حصل سلاح الجو الإسرائيلي، على منظومة الإنذار الجوي "ندى السماء" للرصد والتحذير من تهديدات جوية متطورة مثل طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ من نوع كروز، وفق ما كشفته قناة إسرائيلية.


وأضافت هيئة البث الرسمية، اليوم، إن سلاح الجو الإسرائيلي تسلم منظومة الإنذار الجوي الجديدة أمس الثلاثاء، في احتفال بوزارة الدفاع، وجرى إدخالها الخدمة على الفور.


وسيتم إطلاق البالون الخاص بمنظومة "ندى السماء على ارتفاعات عالية وسيمكن قدرات الرادار من الكشف عن نطاقات كبيرة، من اتجاهات مختلفة.


وستكون وحدة "ندى السماء" التي اقيمت بهدف تشغيل المنظومة مسؤولة عن استكمال الصورة العملياتية لسلاح الجو الاسرائيلي في مواجهة التهديدات على الحدود الشمالية، بشكل مماثل للبالون الذي تم وضعه في جنوب البلاد.



وتم إنتاج هذه المنظومة بالتعاون بين إدارة "حوما"والوكالة الأمريكية للحماية من الصواريخ (MDA)، فيما تولت شركة TCOM الامريكية، تطوير المنصة الهوائية، وقامت وحدة "التا" التابعة الصناعات الجوية الاسرائيلية بتطوير نظام الرادار.


وأمس الأول، كشفت إسرائيل، أن طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من إيران الشهر الماضي وأسقطتهما مقاتلة أمريكية فوق العراق كان من المقرر أن تنفجرا في الأراضي الإسرائيلية.


وتستعد مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لاحتمال هجوم بطائرات مسيرة من إيران وتقدر أن هذه المحاولات ستستمر.

#اسرائيل #منظومة انذار جوي اسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

هكذا نفذ الشهيد أبو القيعان عملية "الدهس والطعن" في بئر السبع

قمة شرم الشيخ : الاتفاق على تنفيذ هذه المشاريع لصالح غزة وضمان هدوئها

الصانع يكشف سبب التنديد العربي في الداخل المحتل بعملية السبع ..

الكشف عن هوية قتلى عملية "الطعن والدهس" في بئر السبع

روسيا تكشف موعد استخدام السلاح النووي

التحق بشقيقه .. وفاة شاب متأثرًا بجروحه إثر شجار عائلي بغزة

شاهد ..قوات أوكرانية تحاول مغادرة ماريوبول متنكرة بملابس النساء

الأخبار الرئيسية

أبو بكر يكشف تفاصيل اجتماع الشيخ مع وزير أمن الاحتلال بشأن اضراب الأسرى المرتقب

رغم استشهاده..وزير اسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع !

الصين

نيويورك تايمز: هل تكون تايوان الحرب التالية ؟

كابيت

الكابينيت يناقش تبعات الحرب بأوكرانيا على عدوان اسرائيلي قادم ضد قطاع غزة

لجنة

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية

الاتصالات الفلسطينية