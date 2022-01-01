"ندى السماء".." إسرائيل" تتسلم منظومة متطورة للإنذار الجوي

القدس المحتلة/سما/

حصل سلاح الجو الإسرائيلي، على منظومة الإنذار الجوي "ندى السماء" للرصد والتحذير من تهديدات جوية متطورة مثل طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ من نوع كروز، وفق ما كشفته قناة إسرائيلية.



وأضافت هيئة البث الرسمية، اليوم، إن سلاح الجو الإسرائيلي تسلم منظومة الإنذار الجوي الجديدة أمس الثلاثاء، في احتفال بوزارة الدفاع، وجرى إدخالها الخدمة على الفور.



وسيتم إطلاق البالون الخاص بمنظومة "ندى السماء على ارتفاعات عالية وسيمكن قدرات الرادار من الكشف عن نطاقات كبيرة، من اتجاهات مختلفة.



وستكون وحدة "ندى السماء" التي اقيمت بهدف تشغيل المنظومة مسؤولة عن استكمال الصورة العملياتية لسلاح الجو الاسرائيلي في مواجهة التهديدات على الحدود الشمالية، بشكل مماثل للبالون الذي تم وضعه في جنوب البلاد.





وتم إنتاج هذه المنظومة بالتعاون بين إدارة "حوما"والوكالة الأمريكية للحماية من الصواريخ (MDA)، فيما تولت شركة TCOM الامريكية، تطوير المنصة الهوائية، وقامت وحدة "التا" التابعة الصناعات الجوية الاسرائيلية بتطوير نظام الرادار.



وأمس الأول، كشفت إسرائيل، أن طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من إيران الشهر الماضي وأسقطتهما مقاتلة أمريكية فوق العراق كان من المقرر أن تنفجرا في الأراضي الإسرائيلية.



وتستعد مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لاحتمال هجوم بطائرات مسيرة من إيران وتقدر أن هذه المحاولات ستستمر.