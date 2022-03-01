رغم استشهاده..وزير اسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع !

القدس المحتلة/سما/

ظهر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف في موقف محرج حين ألقى خطابًا قصيرًا خلال تشييع جثامن الإسرائيليين الأربعة.



وقال بارليف أمام الحشد المشيع، إن “الإرهابي محمد أبو القيعان سيتم القبض عليه ويحاكم قانونيًا”، وذلك رغم أنه استشهد خلال العملية، فيما رد الحاضرون بالصراخ “مات”.

وتعهد بارليف خلال كلمته بالعمل على ملاحقة كل من يحاول تنفيذ هحمات، وسط هتافات من الإسرائيليين الذين قاطعوا خطابه أكثر من مرة وهاجموه.

وفي جنازة أحد القتلى التي كانت في مكان آخر من بئر السبع، تعرضت وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون إلى شتائم، واتهموها بالجلوس مع “مؤيدي الإرهاب” في إشارة للقائمة العربية الموحدة التي تشارك في الحكومة الإسرائيلية.

بيتون خلال كلمتها في التشييع .. نقلا عن موقع واي نت العبري

صرخات الإسرائيليين على بارليف .. نقلا عن موقع واي نت العبري

بارليف خلال كلمته أثناء التشييع .. نقلا عن موقع واي نت

القدس