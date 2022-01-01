الكشف عن هوية المستوطن الذي أطلق النار على منفذ عملية بئر السبع

القدس المحتلة/سما/

اتضحت هوية المستوطن المتطرف الذي أطلق النار من مسدسه الشخصي على منفذ عملية بئر السبع محمد أبو القيعان أمس، وذكر موقع "والا" أنه يُدعى آرثور حاييموف.



وكان أبو القيعان نفذ عملية مزدوجة في بئر السبع أمس بالدهس ثم بالطعن أودت بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 2 آخرين، واستشهد بعد إطلاق مستوطن النار عليه.



وأفاد الموقع "العبري" أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ هاتف المستوطن حاييموف وشكره على فعلته وعلى الطريقة التي تصرف بها وإطلاق النار على المنفذ.



وقال هرتسوغ له: "لقد تصرفت ببطولة ورباطة جأش، أريد أن أحييك وأقول لك شكراً".



وأضاف: "لقد شاهدتك على التلفاز أمس وكنت فخورا جدا بك و صرفت بحذر ومسؤولية.



يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المستوطن مطلق النار أمس للتحقيق وأخذت منه مسدسه الشخصي، وبعد ضغوطات أفرجت عنه وأعادت له المسدس