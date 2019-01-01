مصرع شاب و3 اصابات في حادث طرق قرب الطيبة

الطيبة/سما/

لقي شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، مصرعه في حادث طرق على شارع 444 قرب مدينة الطيبة، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإن حادث الطرق وقع بين سيارتين خصوصيتين عقب مطاردة بوليسية لإحداهما، والتي يشتبه بأنها مسروقة.

كما أسفر الحادث عن 3 إصابات أخرى، إذ جرى نقلها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:21، حول حادث طرق على شارع 444، وأقر الطاقم الطبي وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه الخطيرة، فيما أحيلت مصابتان بشكل ذاتي إلى المشفى لتلقي العلاج".

وذكر المضمدان ساهر فضيلي وعمري ناصر، أن "الشاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 80 شخصا، بينهم 32 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.