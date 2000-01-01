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1200 وحدة استيطانية جديدة على أراضي "بيت مزميل" بالقدس المحتلة

الأربعاء 23 مارس 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
1200 وحدة استيطانية جديدة على أراضي "بيت مزميل" بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على بناء 1200 وحدة سكنية في حي "كريات هيوفيل" المقام على أراضي قرية بيت مزميل المهجرة بالقدس المحتلة .

وقالت صحيفة "كول هاعير" الإسرائيلية: "تبلغ مساحة المخطط الإجمالية نحو 50 دونماً، ويقع في الطرف الغربي من حي (كريات هيوفيل)، على مقربة من حي عين كرم".

وأضافت، "تشمل الخطة بناء 1200 وحدة سكنية سيتم بناؤها في 12 مبنى جديداً من 7طوابق إلى 22 طابقاً. ومن إجمالي الوحدات السكنية في البرنامج، سيتم تخصيص حوالي 240 وحدة للشقق الصغيرة".

وتابعت، "اليوم، هناك 5 مبانٍ سكنية قديمة من 8 طوابق في المجمع، بما يشمل 320 وحدة سكنية، سيتم إخلاؤها للمشروع الجديد".

وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى الوحدات السكنية، تتضمن الخطة حوالي 2000 متر مربع لمناطق التوظيف، وحوالي 28 ألف متر مربع للمباني العامة التي سيتم بناؤها على واجهات المباني. وستستخدم المباني العامة لبناء معابد يهودية، ومدرسة ابتدائية، ومدرسة ثانوية، و11 روضة أطفال، بالإضافة إلى مبان للرعاية الاجتماعية والمجتمعية".

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