اسرائيل: بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

القدس المحتلة / سما /

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في اسرائيل للعام الجاري 2022 فجر بعد غد الجمعة 25 آذار/ مارس الجاري.

وبموجب هذا التوقيت سيجري تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام، وستتم مباشرة العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرا.

وبموجب التوقيت الصيفي يستمر العمل هذا العام لغاية 30 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي 2022.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.