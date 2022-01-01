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بوتين: تحويل مدفوعات امددات الغاز نحو أوروبا الى عملة الروبل الروسي في أسرع وقت ممكن

الأربعاء 23 مارس 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: تحويل مدفوعات امددات الغاز نحو أوروبا الى عملة الروبل الروسي في أسرع وقت ممكن



موسكو/سما/

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن.

وأصدر بوتين تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".

وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول "قرارات غير قانونية" بتجميد أصول روسيا.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 10% واقتربت أسعاره من مستوى 1250 دولار لكل ألف متر مكعب.

و تراجع سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء، دون مستوى 95 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 3 مارس الجاري، وجاء الهبوط بعد قرار تحويل مدفوعات صادرات الغاز الروسي نحو أوروبا إلى الروبل.


وجاء القرار بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الروسي نحو أوروبا إلى الروبل بدلا من اليورو.

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