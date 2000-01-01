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تلميذ يقتل سيدتين في مدرسة.. ويتصل بالشرطة

الأربعاء 23 مارس 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلميذ يقتل سيدتين في مدرسة.. ويتصل بالشرطة



وكالات / سما /

أعلنت الشرطة السويدية أنّ امرأتين قتلتا في هجوم بسلاح أبيض  في مدرسة ثانوية في مدينة مالمو (جنوب) ويشتبه بأنّ منفّذه تلميذ يبلغ من العمر 18 عاماً تمّ توقيفه.

وقالت الشرطة في بيان إنّ المرأتين اللتين تبلغان من العمر حوالى 50 عاماً "كانتا موظفتين في مدرسة" ثانوية تدعى "مالمو لاتين". وتقع هذه المدرسة في وسط مالمو، ثالث كبرى مدن البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ القاتل اتّصل بنفسه بالشرطة لإبلاغه بمكان وجوده، مشيرة إلى أنّه ألقى سلاحه واعترف بقتله المرأتين.

ووفقاً لوسائل إعلام سويدية فإنّ الشاب كان مسلّحاً بسكين وفأس.

وقالت الشرطة إنّها أوقفت التلميذ بدون صعوبة بعيد وصول أول دورية إلى المدرسة.

ولم تتّضح في الحال دوافع الهجوم.

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