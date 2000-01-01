100 دولة مهددة في وجودها بحلول عام (2050)

وكالات / سما /

كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، صباح اليوم الأربعاء، عن شيئين سيهددان 100 دولة في العالم بحلول عام 2050.

وأكد عبد العاطي في تصريحات له، أن الإجهاد المائي والتصحر، سيهددان 100 دولة في العالم بحلول عام 2050، لافتا إلى أن من بين هذه الدول، جمهورية مصر العربية.

وأشار عبد العاطي فى كلمته إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023، والذي تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم.

وشدد الوزير المصري على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، منوها في الوقت ذاته إلى أن ما نسبته 36% من سكان العالم يعانون من قلة المياه، معلنا أن الاجهاد المائي والتصحر، سيهددان 100 دولة في العالم، من بينها جمهورية مصر العربية.