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متأثرًا بقيامة أرطغرل.. طفل أميركي يعلن إسلامه

الأربعاء 23 مارس 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
متأثرًا بقيامة أرطغرل.. طفل أميركي يعلن إسلامه



وكالات / سما /

أعلن طفل أمريكي (13 عامًا) إسلامه في مسجد بولاية ميشيغان، بحضور الممثل التركي الشهير جلال آل، المعروف بدور عبد الرحمن ألب بمسلسل "قيامة أرطغرل".

وصورت الناشطة التركية دنيز غوندوز مقطع فيديو للطفل الأمريكي (لويد) لحظة إعلان إسلامه.

ورافق لويد إلى المسجد والدتُه (هيثر) التي أعلنت إسلامها قبل 4 أعوام بدعم من زميلتها في العمل، وفق دنيز.

وأظهر مقطع الفيديو أنها كانت متأثرة إذ لم تتمكن من إخفاء دموعها.

وتعلّم الطفل الأمريكي ووالدته المزيد عن الإسلام أثناء متابعتهما للمسلسل التركي الشهير (قيامة أطغرل) الذي شجع الطفل لويد على البحث أكثر عن الدين الإسلامي واعتناقه لاحقًا.

وعندما عرف الطفل بزيارة ممثله المفضل إلى ميشيغان بترتيب من الجمعية الإسلامية الأمريكية، قرر إعلان إسلامه في المسجد على يد جلال آل.

وظهر في الفيديو الممثل جلال آل وهو يلقّن الطفل الشهادتين، ثم احتضنه وقبّل رأسه، وعبّر عن فرحته العارمة بإعلان إسلام الطفل على يديه.

ويعرض المسلسل التركي سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/ 1258م- 726هـ/ 1326م)

وبدأ عرض المسلسل عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية (تي آر تي 1)، وبلغ عدد حلقاته 150.

وحظي المسلسل بمتابعة واسعة في 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة وباكستان وألبانيا وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وعُرض المسلسل في بلدان مختلفة مدبلجًا إلى 25 لغة، أبرزها العربية والإنجليزية والأوردية.

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