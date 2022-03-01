(3) لاعبين من شباب رفح يخطفون أنظار أندية الأردن والمحترفين

الضفة المحتلة / سما /

لفت عدة لاعبين من شباب رفح الأنظار للأداء الذين ظهروا به في مباراة الزعيم أمام شباب الخليل في الجولة الأولى من بطولة القدس والكرامة.

وتعتبر هذه التجربة الأولى لمعظم لاعبي شباب رفح باللعب أمام أنظار الأندية الأردنية وأندية دوري المحترفين في الضفة الغربية والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة مكرم دبدوب.

وقالت مصادر مطلعة إن اللاعبين جمعة الهمص ومحمد أبو هاشم وعبد الرحمن الحميدي نالوا القسط الأكبر من الإشادة واهتمام الأندية الأردنية وممثلي بعض أندية الضفة الغربية.

وأظهر الحميدي قدراته الهجومية الكبيرة وخاصة التسديد من بعيد والخطورة التي شكلها على مرمى شباب الخليل في أكثر من مناسبة، فيما لفت أبو هاشم الأنظار بتركيزه الكبير دفاعياً والمساندة الهجومية وسرعة الارتداد الدفاعي.

أما جمعة الهمص فقد لاقى أدائه استحسان الكثير من المتابعين من خلال تحركاته ورؤيته داخل الملعب لصناعة اللعب والربط بين الخطوط.

وربما يكون ذلك مؤشر إلى أن هذا الاهتمام والإشادة يمكن أن يتطور تدريجياً بهدف التعاقد معهم في الفترة القادمة وخوض فترة الاحتراف الأولى للاعبين خاصة أن ثلاثتهم في بداية العشرينات من العمر.









