  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

(3) لاعبين من شباب رفح يخطفون أنظار أندية الأردن والمحترفين

الأربعاء 23 مارس 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
(3) لاعبين من شباب رفح يخطفون أنظار أندية الأردن والمحترفين



الضفة المحتلة / سما /

لفت عدة لاعبين من شباب رفح الأنظار للأداء الذين ظهروا به في مباراة الزعيم أمام شباب الخليل في الجولة الأولى من بطولة القدس والكرامة.

وتعتبر هذه التجربة الأولى لمعظم لاعبي شباب رفح باللعب أمام أنظار الأندية الأردنية وأندية دوري المحترفين في الضفة الغربية والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة مكرم دبدوب.

وقالت مصادر مطلعة إن اللاعبين جمعة الهمص ومحمد أبو هاشم وعبد الرحمن الحميدي نالوا القسط الأكبر من الإشادة واهتمام الأندية الأردنية وممثلي بعض أندية الضفة الغربية.

وأظهر الحميدي قدراته الهجومية الكبيرة وخاصة التسديد من بعيد والخطورة التي شكلها على مرمى شباب الخليل في أكثر من مناسبة، فيما لفت أبو هاشم الأنظار بتركيزه الكبير دفاعياً والمساندة الهجومية وسرعة الارتداد الدفاعي.

أما جمعة الهمص فقد لاقى أدائه استحسان الكثير من المتابعين من خلال تحركاته ورؤيته داخل الملعب لصناعة اللعب والربط بين الخطوط.

وربما يكون ذلك مؤشر إلى أن هذا الاهتمام والإشادة يمكن أن يتطور تدريجياً بهدف التعاقد معهم في الفترة القادمة وخوض فترة الاحتراف الأولى للاعبين خاصة أن ثلاثتهم في بداية العشرينات من العمر.

 

5.jpg


2.jpg


4.jpg
 

 

#شباب رفح #الأردن #دوري المحترفين

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل 4 مستوطنين في عملية "دهس وطعن" بمدينة بئر السبع

من هو منفذ عملية بئر السبع ؟

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن واطلاق النار على المنفذ في بئر السبع

هكذا نفذ الشهيد أبو القيعان عملية "الدهس والطعن" في بئر السبع

أول تعليق من الإعلام الإسرائيلي على عملية بئر السبع

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء التوقيت الصيفي

الكشف عن هوية قتلى عملية "الطعن والدهس" في بئر السبع

الأخبار الرئيسية

مصادر : أوضاع غزة مُقلقة وقابلة للانفجار والعمادي يحمل رسالة “خاصة” لحركة حماس

الاعلام العبري : لماذا تعتبر هوية منفذ عملية بئر السبع مهمة ؟

منفذ-بئر-السبع-أبو-القيعان

الصانع يكشف سبب التنديد العربي في الداخل المحتل بعملية السبع ..

صحيفة إسرائيلية: بينيت بحث مع السيسي وبن زايد تغيير المواقف تجاه الأسد وعودة سوريا للجامعة العربية

سيسي

قمة شرم الشيخ : الاتفاق على تنفيذ هذه المشاريع لصالح غزة وضمان هدوئها

الاتصالات الفلسطينية