رسمياً .. الأمل يصعد لدوري الأولى والبطاقة الثانية تنتظر صاحبها

غزة / سما /

تأهل فريق الأمل رسمياً للدرجة الأولى بعد تعادله مع الزيتون فيما بقيت بطاقة التأهل الثانية حائرة بين بيت لاهيا واتحاد دير البلح الفائزين على الرباط والصلاح توالياً.

وتقدم الزيتون بالهدف الأول عن طريق محمد الظاظا من ركلة جزاء، فيما طُرد زميله علاء مهنا بالبطاقة الحمراء، قبل أن يتعادل الأمل عن طريق محمد البنا في الدقيقة 86.

ورفع الأمل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد الزيتون عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وبقيت بطاقة التأهل الثانية حائرة بعد فوز بيت لاهيا على الرباط بهدفين لهدف رافعاً رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني.

وتقدم بيت لاهيا بالهدف الأول عن طريق محمد البدي في الدقيقة 16، قبل أن يعدل محمد الحواجري النتيجة للرباط في الدقيقة 46، فيما تكفل فضل أبو ريالة باستعادة التقدم لبيت لاهيا بالهدف الثاني من ركلة جزاء 55 قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 81.

وحافظ اتحاد دير البلح على أمله في الصعود للدرجة الأولى بعد فوزه غلى الصلاح برباعية نظيفة.

الفوز رفع رصيد دير البلح عند 30 نقطة في المركز الثالث وبات بحاجة لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة وانتظار تعثر بيت لاهيا.



