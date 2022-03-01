  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

رسمياً .. الأمل يصعد لدوري الأولى والبطاقة الثانية تنتظر صاحبها

الأربعاء 23 مارس 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. الأمل يصعد لدوري الأولى والبطاقة الثانية تنتظر صاحبها



غزة / سما /

تأهل فريق الأمل رسمياً للدرجة الأولى بعد تعادله مع الزيتون فيما بقيت بطاقة التأهل الثانية حائرة بين بيت لاهيا واتحاد دير البلح الفائزين على الرباط والصلاح توالياً.

وتقدم الزيتون بالهدف الأول عن طريق محمد الظاظا من ركلة جزاء، فيما طُرد زميله علاء مهنا بالبطاقة الحمراء، قبل أن يتعادل الأمل عن طريق محمد البنا في الدقيقة 86.

ورفع الأمل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد الزيتون عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وبقيت بطاقة التأهل الثانية حائرة بعد فوز بيت لاهيا على الرباط بهدفين لهدف رافعاً رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني.

وتقدم بيت لاهيا بالهدف الأول عن طريق محمد البدي في الدقيقة 16، قبل أن يعدل محمد الحواجري النتيجة للرباط في الدقيقة 46، فيما تكفل فضل أبو ريالة باستعادة التقدم لبيت لاهيا بالهدف الثاني من ركلة جزاء 55 قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 81.

وحافظ اتحاد دير البلح على أمله في الصعود للدرجة الأولى بعد فوزه غلى الصلاح برباعية نظيفة.

الفوز رفع رصيد دير البلح عند 30 نقطة في المركز الثالث وبات بحاجة لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة وانتظار تعثر بيت لاهيا.

 

Screenshot_٢٠٢٢٠٣٢٢-١٧٢٧١٤_Chrome.jpg
 

 

 

 
#فريق الأمل #دوري الأولى

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل 4 مستوطنين في عملية "دهس وطعن" بمدينة بئر السبع

من هو منفذ عملية بئر السبع ؟

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن واطلاق النار على المنفذ في بئر السبع

هكذا نفذ الشهيد أبو القيعان عملية "الدهس والطعن" في بئر السبع

أول تعليق من الإعلام الإسرائيلي على عملية بئر السبع

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء التوقيت الصيفي

الكشف عن هوية قتلى عملية "الطعن والدهس" في بئر السبع

الأخبار الرئيسية

مصادر : أوضاع غزة مُقلقة وقابلة للانفجار والعمادي يحمل رسالة “خاصة” لحركة حماس

الاعلام العبري : لماذا تعتبر هوية منفذ عملية بئر السبع مهمة ؟

منفذ-بئر-السبع-أبو-القيعان

الصانع يكشف سبب التنديد العربي في الداخل المحتل بعملية السبع ..

صحيفة إسرائيلية: بينيت بحث مع السيسي وبن زايد تغيير المواقف تجاه الأسد وعودة سوريا للجامعة العربية

سيسي

قمة شرم الشيخ : الاتفاق على تنفيذ هذه المشاريع لصالح غزة وضمان هدوئها

الاتصالات الفلسطينية