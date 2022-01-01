"اتحاد خانيونس" يخطف انتصاراً قاتلاً من أمام الهلال

غزة / سما /

خطف اتحاد خانيونس نقاط مواجهة الهلال بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ولم يقدم الفريقان الأداء المطلوب في الشوط الأول الذي انتهى بدون أهداف، ليرتفع المستوى والأداء من الفريقين في الشوط الثاني.

ولعب الفريقان بنظام مفتوح ما سمح بمشاهدة كثير من الفرص والمحاولات للفريقين وإهدار أهداف محققة أمام المرميين، قبل أن يقضي محمود شيخ العيد على آمال الهلال بهدف قاتل في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز رفع اتحاد خانيونس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة أمام شباب رفح الذي يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الهلال عند 11 نقطة في المركز العاشر.