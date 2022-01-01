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هل استاء من سان جيرمان؟.. رسالة هامسة تثير التكنهات حول مبابي

الأربعاء 23 مارس 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل استاء من سان جيرمان؟.. رسالة هامسة تثير التكنهات حول مبابي



وكالات / سما /

أظهر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دليلا جديدا على رغبته في الرحيل عن الفريق، بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكان مبابي رفض عدة عروض مغرية لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في صيف العام الحالي، في ظل رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي بمقابل ضخم الصيف الماضي، إلا أن النادي الباريسي تمسك باستمراره معه على أمل إقناعه بتجديد عقده.

ورصدت عدسات المصورين وصول مبابي إلى معسكر منتخب فرنسا (الثلاثاء)، وظهر وهو يهمس في أذن بول بوجبا، زميله في صفوف "الديوك"، بعدة كلمات خافتة، تظهر فيها بوضوح كلمة "لقد سئمت".

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن مبابي لم يوضح على وجه التحديد الأمر الذي يشعر النجم الشاب بالاستياء تجاهه، ورجحت أن يكون الأمر متعلقا بالوضع في باريس سان جيرمان.

وكان سان جيرمان تعرض لصدمة كبيرة هذا الموسم بخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته (2-3) في مجموع المباراتين أمام ريال مدريد رغم أنه كان متقدما (2-0) حتى الدقيقة 60 من مباراة الإياب، وهي الخسارة التي أثارت الكثير من الشكوك حول جدوى المشروع الرياضي للنادي.

كذلك كشفت تقارير صحفية عن معاناة غرفة ملابس باريس سان جيرمان من حالة فوضى كارثية، سببها الأول هو البرازيلي نيمار بسبب ارتكابه تصرفات مستهترة بعيدة تماما عن الاحتراف.

وأشارت "ماركا" إلى أن انضمام مبابي لمعسكر المنتخب قد يكون بمثابة استراحة له من الوضع الفوضوي في باريس، وفي الوقت نفسه يثير التكهنات حول مستقبله، ويعزز شائعات اقترابه من ريال مدريد.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا، الذي ضمن في وقت سابق تأهله لنهائيات كأس العالم 2022، يستعد لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالي، أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

 
#ريال مدريد #باريس سان جيرمان #كيليان مبابي

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