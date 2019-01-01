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ديبالا يختار فريقه القادم بعد يوفنتوس

الأربعاء 23 مارس 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا يختار فريقه القادم بعد يوفنتوس



وكالات / سما /

اختار الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، محطته القادمة بعد اليوفي، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية، مساء أمس الثلاثاء.

ولن يجدد ديبالا عقده مع يوفنتوس، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ما يجعله يرحل عن النادي بشكل مجاني بعد تعثرت مفاوضات تجديد العقد مع إدارة السيدة العجوز.

ويحظى الأرجنتيني باهتمام من أندية عديدة في الدوري الإنجليزي، لكن اللاعب يفضل الذهاب للعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، علماً بأن توتنهام هوتسبير، أرسنال وليفربول من ضمن الأندية التي ارتبطت بضم باولو، الذي رفض الانضمام للسبيرز في 2019.

ووفقاً لشبكة فوت ميركاتو الفرنسية فإن لا خويا طلب من وكيله التحدث مع باريس لمعرفة إن كان النادي الفرنسي مستعد للتقدم بعرض على طاولته للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وارتبط ديبالا من قبل بفكرة الذهاب لباريس، حيث ربطته إذاعة مونت كارلو بتعويض رحيل ماورو إيكاردي عن بارك دي برانس.

واعتاد باريس في الفترة الماضية على ضم عدة نجوم في صفقات مجانية على غرار ليونيل ميسي، جيني فينالدوم، سيرجيو راموس، وجيانلويجي دوناروما.

#يوفنتوس #باولو ديبالا

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