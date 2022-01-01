بالأسماء.. قائمة أنشيلوتي السوداء في ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت القناة الرابعة في التلفزيون الإسباني عن قائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي السوداء في ريال مدريد، والمكونة من لاعبين لا يرغب المدير الفني للفريق الملكي في تواجدهم داخل النادي.

ويعيش أنشيلوتي فترة غير جيدة مع النادي الملكي بعدما ثارت الشكوك حول مستوى الفريق إثر الظهور الباهت ضد برشلونة في ملعب سانتياجو بيرنابيو، بكلاسيكو الكرة الأرضية، وخسارته في ميدانه برباعية دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت كواترو أن قائمة أنشيلوتي السوداء في مدريد تعرف وجود البلجيكي إدين هازارد على رأسها بسبب عدم قدرته على استعادة مستواه المعهود وظهوره بالشكل المتوقع منذ انضمامه للفريق قادماً من تشيلسي الإنجليزي، بجانب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي لم ينجح في الحصول على ثقة المدرب، ولا المدرب السابق للفريق زين الدين زيدان.

وتعرف قائمة أنشيلوتي أيضاً وجود صانع الألعاب الإسباني، إيسكو، والبرازيلي مارسيلو، واللذان يخرجان من خطط النادي أيضاً وينتهي عقديهما مع الإدارة في يونيو المقبل.

ولا يريد مدرب الريال أيضاً بقاء جاريث بيل، خيسوس فاييخو، ماريانو دياز وداني سيبايوس في سانتياجو بيرنابيو بالموسم المقبل.