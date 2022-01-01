موقف ديمبلي من تجديد عقده مع برشلونة

وكالات / سما /

بدأت الأمور تتغير للأفضل بخصوص وضعية الفرنسي عثمان ديمبلي في نادي برشلونة، خلال الفترة الحالية، بعدما وجد اللاعب نفسه مرة أخرى، بفضل تعافي الفريق وظهوره بحلة مميزة تحت إمرة تشافي هيرنانديز.

ديمبلي رفض محاولات البارسا الماضية لتجديد العقد، ورغم أن النادي هدده بالاستبعاد من المباريات في نصف الموسم الجاري الثاني، حال لم يجدد أو يرحل في يناير، إلا أن تشافي وضع ثقته باللاعب، وقرر الدفع به في الآونة الأخيرة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، موقف ديمبلي من فكرة تجديد عقده مع البارسا، الذي ينتهي في يونيو المقبل، بعدما كثر الحديث في الساعات الماضية حول إمكانية استمراره في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن اللاعب ووكيل أعماله لا يمانعون فكرة التفاوض من جديد مع إدارة خوان لابورتا، ولديهم النية للتحدث بشأن التجديد، حال قرر النادي فتح صفحة المفاوضات مرة أخرى.

ويشعر ديمبلي ووكيله بسعادة من العمل مع تشافي، وفي نفس الوقت لم يتفق اللاعب على الانتقال لأي ناد، بالرغم من محاولات باريس سان جيرمان الفرنسي إغراؤه بعقد مميز.