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منتخب مصر يعلن موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال

الأربعاء 23 مارس 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب مصر يعلن موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال



وكالات / سما /

كشف ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، عن موقف محمد صلاح، قائد الفراعنة من خوض مواجهة السنغال، الجمعة المقبل في الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

وقال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر في تصريحات صحفية اليوم، إن محمد صلاح، بخير وجاهز لمواجهة السنغال، ولا يعاني من أي إصابة.

وشدد ضياء السيد على أنه يوعد جماهير مصر بتقديم مباراة تليق باسم الفراعنة وبروح قتالية، بعد الأداء المميز في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح ضياء السيد أن حضور الجماهير سيعطي دفعة قوية للاعبي منتخب مصر وهو يثق في اختيارات كارلوس كيروش.

وأنهى ضياء السيد حديثه، بأن الجميع في حالة تركيز شديدة قبل مواجهة السنغال وواثقين من أنفسهم من أجل تحقيق حلم جميع المصريين ببلوغ نهائيات كأس العالم في 2022 بقطر وتقديم كرة قدم جميلة.

وكان محمد صلاح أثار قلق جماهير منتخب مصر بعد غيابه عن فوز ليفربول على نوتنغهام فورست بهدف نظيف، الأحد الماضي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

#محمد صلاح #السنغال #منتخب مصر

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