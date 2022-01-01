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الجالية في هولندا تدين قرار إلغاء جامعة “لايدن” ندوة خاصة بفلسطين

الأربعاء 23 مارس 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجالية في هولندا تدين قرار إلغاء جامعة “لايدن” ندوة خاصة بفلسطين



رام الله / سما /

 أدانت الجالية الفلسطينية في هولندا، قرار الغاء جامعة لايدن الهولندية، ندوة خاصة حول فلسطين وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. 

 وأعربت الجالية الفلسطينية، في بيان صحفي، عن قلقها من هذا القرار، الذي يؤثر على مناخ الحرية المعروف في هولندا، وعلى مستوى الثقة والنزاهة في أعرق الجامعات الهولندية حول العالم”. 

من جهته، أعرب رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا واثق سعادة عن أسفه من قرار الجامعة،وقال: “أشعر بالأسف كأحد الطلاب الذين درسوا في هذه الجامعة العريقة من هذا القرار ضد القضية الفلسطينية”. 

وشهدت الجامعة وقفات احتجاجية وحملة تواقيع شارك بها مئات الطلاب رفضا وتنديداً بهذا القرار.

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