الكشف عن هوية قتلى عملية "الطعن والدهس" في بئر السبع

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية النقاب عن هوية قتلى عملية الطعن والدهس التي وقعت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.



وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن أسماء القتلى الإسرائيليين الأربعة الذين سقطوا اليوم جراء عملية دهس وطعن مزدوجة من قبل فلسطيني، يدعى محمد أبو القيعان، كان على رأسهم الحاخام موشيه كربيتسكي.

وأسماء القتلى الأربعة هم:

1- دوريس يخباس، تبلغ من العمر 49 عاما من موشاف غيلات.

2- لورا يتسحاق، تبلغ من العمر 43 من بئر السبع.

3- مناحم يحزقال، يبلغ من العمر 67 عاما من بئر السبع.

4- الحاخام موشيه كربيتسكي، دون تحديد عمره، ولكنه من بئر السبع.

ويذكر أن وسائل الإعلام العبرية قد نشرت صورة الحاخام كربيتسكي، في وقت ألقى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" القبض على اثنين من أشقاء الفلسطيني الذي قام بتلك العملية، بدعوى أنهما شاهداه وهو يخرج من منزله وفي جيبه "سكين".





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية.

وأفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أنه هناك شريك له لم يعرف بعد ماهيته، قد قام بقتل 4 وأصاب 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى استشهاده، على الفور.



وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المولات التجارية في مدينة بئر السبع.



ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ العام 2016.



