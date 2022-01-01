  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تكشف موعد استخدامها للسلاح النووي

الثلاثاء 22 مارس 2022 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تكشف موعد استخدامها للسلاح النووي



موسكو/سما/

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا إذا كان وجودها مهددا، استنادا لمفهوم الأمن القومي لبلاده، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قال فيها إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا، مؤكدا أنه "منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين".

وأضاف أن "احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة"، موضحا أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في ماريوبول هو "تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة" الأوكرانية.

وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نشوب حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا، قائلا إنه لا يعتقد أن لدى المواطن الأمريكي أي سبب للقلق بشأن الحرب النووية وسط توترات مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وضع قوات الردع في بلاده، بما في ذلك الأسلحة النووية، في حالة تأهب قصوى، خلال الأسبوع الأول من الغزو لأوكرانيا،

وردت إدارة بايدن إلى حد كبير تجنب تأجيج التوترات، واصفة تصرف بوتين بأنه محاولة لتبرير المزيد من العدوان، ولم تضع الولايات المتحدة قواتها النووية في حالة تأهب قصوى ردا على ذلك.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية، التي ستكون نووية ومدمرة، معتبرا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة في هذا المجال.

#روسيا #موسكو #نووي #الاسلحة النووية #حرب نووية #أوكرانيا #الكرملين #روسيا واوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية #بوتين #فولوديمير زيلينسكي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل 4 مستوطنين في عملية "دهس وطعن" بمدينة بئر السبع

وفاة طبيبة شابة من غزة

لقاء شرم الشيخ : حلف من أجل تطويق هذه الدولة ومصالحة بين هاتين الدولتين ..

عشيقة بوتين السرية تتسبب بأزمة كبيرة لسويسرا .. ماذا حدث؟

أوكرانيا: السيطرة على كييف يعد "انتحارا".. وهذا موعد نهاية الحرب

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء التوقيت الصيفي

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

شبكة

هكذا نفذ الشهيد أبو القيعان عملية "الدهس والطعن" في بئر السبع

بئر

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن واطلاق النار على المنفذ في بئر السبع

اسرائيل

أول تعليق من الإعلام الإسرائيلي على عملية بئر السبع

صورة

من هو منفذ عملية بئر السبع ؟

ارتقاء

بالفيديو: مقتل 4 مستوطنين في عملية "دهس وطعن" بمدينة بئر السبع

الاتصالات الفلسطينية