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بغداد تحتضن معرض فلسطين الأول لرسوم الكاريكاتير

الثلاثاء 22 مارس 2022 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بغداد تحتضن معرض فلسطين الأول لرسوم الكاريكاتير



بغداد/سما/

 افتتح، اليوم الثلاثاء، في فندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، معرض فلسطين الأول لرسوم الكاريكاتير، بمشاركة 130 رسام كاريكاتير فلسطيني وعربي وأجنبي من 36 دولة.

وأبرزت لوحات المعرض، الذي يستمر على مدار يومين، نضال الشعب الفلسطيني ودفاعه عن أرضه ومقدساته في وجه الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه وقمعه، وكافة جوانب القضية الفلسطينية.

ويعتبر المعرض، الذي أشرف عليه الإعلامي والأكاديمي العراقي الدكتور علي عاتب، باكورة لمعارض سنوية تجمع رسامي الكاريكاتير من مختلف أنحاء العالم، للوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

#بغداد #رسوم كاريكاتير #معرض فلسطين الاول

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