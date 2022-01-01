بغداد تحتضن معرض فلسطين الأول لرسوم الكاريكاتير

بغداد/سما/

افتتح، اليوم الثلاثاء، في فندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، معرض فلسطين الأول لرسوم الكاريكاتير، بمشاركة 130 رسام كاريكاتير فلسطيني وعربي وأجنبي من 36 دولة.

وأبرزت لوحات المعرض، الذي يستمر على مدار يومين، نضال الشعب الفلسطيني ودفاعه عن أرضه ومقدساته في وجه الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه وقمعه، وكافة جوانب القضية الفلسطينية.

ويعتبر المعرض، الذي أشرف عليه الإعلامي والأكاديمي العراقي الدكتور علي عاتب، باكورة لمعارض سنوية تجمع رسامي الكاريكاتير من مختلف أنحاء العالم، للوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.