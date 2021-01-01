بينيت يعقب على عملية بئر السبع

القاهرة/سما/

عقب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء يوم الثلاثاء، على عملية بئر السبع والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.

وقال بينيت، في تغريدةٍ له عبر حسابه على "تويتر": "إنّه تقييمًا للأوضاع ومشاورات مع وزير الأمن الداخلي عومير بارليف ومفوض الشرطة كوبي شبتاي عقب العملية، مقدمًا تعازيه لعوائل القتلى".

وتعهد بينيت، بتشديد “القبضة الأمنية”، عقب عملية بئر السبع التي وصفها "بالمروعة".





وأضاف: "أنّ الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد وسنتعامل مع مرتكبي العمليات الإرهابية بيد قاسية، وسنلاحق الأشخاص الذين ساعدوهم أيضًا وسنلقي القبض عليهم".