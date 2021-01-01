قلنسوة: قتيل في جريمة إطلاق نار

قلنسوة/سما/

قُتل عبد الرحيم عبد اللطيف سلامة (50 عامًا) متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:49، حول مصاب في قلنسوة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة". وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وعُلم أن القتيل متزوّج وأب لعدة أطفال، وقد أطلق الجناة عليه نحو 30 رصاصة، حينما كان يتواجد داخل مركبته، وبالقرب من منزله.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

18 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.