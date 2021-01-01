قوائم وأحزاب من الداخل المحتل تدين عملية بئر السبع

القدس المحتلة/سما/

أدانت قوائم وأحزاب فلسطينية من الداخل المحتل، مساء اليوم الثلاثاء، العملية التي نفذها الشاب محمد أبو القيعان من حورة النقب في بئر السبع وأدت لمقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين.

وكتب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة عبر تويتر: “قرأت بصدمة عن الحادث الإجرامي في بئر السبع .. العنف ليس طريقنا وعلينا إدانته بكل قوتنا .. قلبي يخاطب أهالي القتلى في أوقاتهم الصعبة وأرسل أطيب تمنياتي للجرحى”. وفق تعبيره.



فيما كتبت عايدة توما سليمان عضو الكنيست عن القائمة المشتركة ممثلة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “حداش”: “هذه ليست طريقة الجمهور العربي بشكل عام .. وفي النقب على وجه الخصوص في نضاله العادل ضد القمع والنهب المستمر .. أحذر من التحريض العنصري واستخدام هذه الجريمة لتبرير إنشاء ميليشيات عنصرية تضطهد العرب”. وفق تعبيرها.

من جهتها قالت القائمة العربية الموحدة التي تشارك في الحكومة الإسرائيلية، إنها تدين ما وصفته بـ “الاعتداء الإجرامي”، مؤكدةً أن “المواطنون العرب ملتزمون بالقانون ويرفضون أي استخدام للعنف ضد المواطنين الآخرين”، داعيةً إلى “الحفاظ على نسيج الحياة المشترك والحساس، وتحمل المسؤولية وتعزيز خطاب متسامح في هذا الوقت الصعب”. وفق بيانها.

القدس