  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

قوائم وأحزاب من الداخل المحتل تدين عملية بئر السبع

الثلاثاء 22 مارس 2022 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوائم وأحزاب من الداخل المحتل تدين عملية بئر السبع



القدس المحتلة/سما/

أدانت قوائم وأحزاب فلسطينية من الداخل المحتل، مساء اليوم الثلاثاء، العملية التي نفذها الشاب محمد أبو القيعان من حورة النقب في بئر السبع وأدت لمقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين.

وكتب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة عبر تويتر: “قرأت بصدمة عن الحادث الإجرامي في بئر السبع .. العنف ليس طريقنا وعلينا إدانته بكل قوتنا .. قلبي يخاطب أهالي القتلى في أوقاتهم الصعبة وأرسل أطيب تمنياتي للجرحى”. وفق تعبيره.


فيما كتبت عايدة توما سليمان عضو الكنيست عن القائمة المشتركة ممثلة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “حداش”: “هذه ليست طريقة الجمهور العربي بشكل عام .. وفي النقب على وجه الخصوص في نضاله العادل ضد القمع والنهب المستمر .. أحذر من التحريض العنصري واستخدام هذه الجريمة لتبرير إنشاء ميليشيات عنصرية تضطهد العرب”. وفق تعبيرها.

من جهتها قالت القائمة العربية الموحدة التي تشارك في الحكومة الإسرائيلية، إنها تدين ما وصفته بـ “الاعتداء الإجرامي”، مؤكدةً أن “المواطنون العرب ملتزمون بالقانون ويرفضون أي استخدام للعنف ضد المواطنين الآخرين”، داعيةً إلى “الحفاظ على نسيج الحياة المشترك والحساس، وتحمل المسؤولية وتعزيز خطاب متسامح في هذا الوقت الصعب”. وفق بيانها.

القدس

#ايمن عودة #عملية بئر السبع #محمد ابو القيعان

الأكثر قراءة اليوم

لماذا لم تصل المساعدات الأوروبية الخاصة بعام 2021 لفلسطين حتى الآن ؟

بالفيديو: مقتل 4 مستوطنين في عملية "دهس وطعن" بمدينة بئر السبع

وفاة طبيبة شابة من غزة

لقاء شرم الشيخ : حلف من أجل تطويق هذه الدولة ومصالحة بين هاتين الدولتين ..

عشيقة بوتين السرية تتسبب بأزمة كبيرة لسويسرا .. ماذا حدث؟

أوكرانيا: السيطرة على كييف يعد "انتحارا".. وهذا موعد نهاية الحرب

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء التوقيت الصيفي

الأخبار الرئيسية

شبكة

اعلام اسرائيلي: هكذا نفذ الشهيد أبو القيعان عملية الدهس والطعن في بئر السبع

بئر

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن واطلاق النار على المنفذ في بئر السبع

اسرائيل

أول تعليق من الإعلام الإسرائيلي على عملية بئر السبع

صورة

من هو منفذ عملية بئر السبع ؟

ارتقاء

بالفيديو: مقتل 4 مستوطنين في عملية "دهس وطعن" بمدينة بئر السبع

الاتصالات الفلسطينية