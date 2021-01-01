الكونغرس يبحث تزويد "اسرائيل" بقنابل خارقة للتحصينات

واشنطن/سما/

تتواصل المساعدات الأمريكية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسلحة الفتاكة، بالتزامن مع تزايد الحديث عن اقتراب إيران والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي.



وفي هذا السياق، قال موقع "أخبار إسرائيل"، إن العضوين المؤيدين لإسرائيل في الكونغرس، جوش غوتهايمر وبريان ماست، قدما مشروع قانون لتزويد الاحتلال بذخائر خارقة للتحصينات، من نوع "Bunker Buster".

ويتطلب مشروع القانون أيضًا من وزارة الدفاع الأمريكية التشاور مع "إسرائيل" بشأن قدرتها على ردع مجموعة كاملة من التهديدات من إيران وتقديم تقرير إلى الكونغرس.



وقال غوتهايمر في بيان صحفي: "يجب أن نستعد للتهديد الخطير المتمثل في وجود إيران مسلحة نوويًا عندما تنتهي البنود الرئيسية للاتفاق، ولهذا السبب أنا فخور بتقديم مشروع القانون هذا من الحزبين للدفاع عن إسرائيل ضد إيران وحزب الله وتعزيز التفوق العسكري النوعي لحليفنا في المنطقة بذخائر خارقة للتحصينات".

وسبق أن اشترك غوتهايمر وماست في السابق لتقديم قانون منع التمويل الدولي لحركة حماس في أيار/ مايو 2021، والذي يهدف إلى وقف مصادر إيرادات "حماس".

وقال ماست في بيان صحفي: "منذ أن استولى الإسلاميون على السلطة في إيران عام 1979، كان هدف النظام الإيراني هو تدمير إسرائيل.. لا يمكننا أن نبقى صامتين وهم يواصلون محاولتهم محو إسرائيل عن الخريطة. لهذا السبب نعمل أنا وعضو الكونغرس غوتهايمر معًا لتمرير القانون".