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رامز جلال يكشف عن البوستر الأول لبرنامج المقالب (شاهد)

الثلاثاء 22 مارس 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رامز جلال يكشف عن البوستر الأول لبرنامج المقالب (شاهد)



وكالات / سما /

كشف الفنان رامز جلال عن الملصق الدعائي الأول لبرنامج المقالب الجديد في رمضان 2022، وتخلى عن الشعر الأحمر الذي ميز الموسم الماضي، وظهر بشعر أخضر حاملا فانوس رمضان، ولم يكشف رامز عن الاسم النهائي للبرنامج حتى اللحظة.

رامز نشر عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الملصق الدعائي لبرنامجه الجديد، وعلق على البوستر قائلًا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.

وبعد ساعة واحدة فقط تصدر رامز جلال ترند موقع تويتر في مصر، وقام بنشر صورة لقائمة الأعلى تداولا وعلق عليها قائلا:اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر تريند رقم ١ على تويتر بسم الله ماشاء الله

وظهر رامز جلال، على البوستر وهو ممسكا بفانوس رمضان، متواجد بمكان تحيطه أدخنة انفجار ضخم، وهو ما يبرهن أن المقلب هذا العام سيكون في مكان مفتوح وليس أستديو داخليًا.

البرنامج برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهيئة دعمت البرنامج العام الماضي، ومن المقرر الكشف عن اسم البرنامج وتفاصيله خلال الأيام المقبلة و الذي يتم تصويره بالمملكة العربية السعودية.

ويستضيف رامز جلال خلال هذا العام قائمة نجومه المعتاد استضافتهم كل رمضان، مع إضافة بعض الأسماء إلى القائمة من نجوم الفن والرياضة مثل اللاعب بدر بانون، واللاعب عمرو السولية، والفنانة ياسمين صبري و محمد أنور، غادة عادل، سينتيا خليفة.

وتداولت بعض الأقاويل عن اشتراك نجم السينما الأمريكية فان دام في مقلب رامز جلال رمضان 2022، وذلك من خلال دعوة نجوم الفن والرياضة لمشاركة نجم الأكشن فان دام في أحد مشاهد فيلمه الجديد، ثم يستكمل رامز جلال المقلب متخفيا.

#رامز جلال #المقالب #البوستر

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