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بعد غياب أكثر من 10 أعوام.. فنانة مصرية شهيرة تعود للغناء

الثلاثاء 22 مارس 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد غياب أكثر من 10 أعوام.. فنانة مصرية شهيرة تعود للغناء



وكالات / سما /

بعد غياب أكثر من 10 أعوام، أعلنت الفنانة المصرية شيرين وجدي عن عودتها للساحة الغنائية من جديد، عبر غنائها لتتر المسلسل المصري "دنيا تانية" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وخلال لقاء لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، الذي كشف عن كواليس الأغنية الجديدة التي تجهز لها شيرين وجدي في تتر مسلسل "دنيا تانية" مع الفنانة ليلى علوي، ظهرت شيرين في الاستديو أثناء تسجيل الأغنية الجديدة، كاشفة عن قرار عودتها للغناء.

وأوضحت شيرين وجدي أن العمل الرمضاني الجديد جذبها وشعرت بالكلمات واللحن، وهو الأمر الذي شجعها للعودة.

كما أشارت إلى أن تشجيع الفنان رامز جلال لها كان من دوافع عودتها للغناء أيضا، لافتة إلى أن رامز جلال أقنعها منذ شهرين بالعودة للغناء، ووجهت له الشكر على ذلك.

#شيرين وجدي

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